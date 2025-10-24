DAX24.223 +0,1%Est505.668 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Analystenstimme

Beiersdorf-Aktie tiefer: UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 92 Euro - 'Sell'

24.10.25 11:49 Uhr
Beiersdorf-Aktie im Sinkflug - UBS senkt Kursziel | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
95,10 EUR -1,98 EUR -2,04%
Aktie kaufen

Die Hamburger hätten ein weiteres schwaches Quartal hinter sich und die Prognose für 2025 ein weiteres Mal gekürzt, schrieb Guillaume Delmas am Freitag nach dem Bericht. Dies stimme auch für 2026 vorsichtig.

Auf XETRA verliert die Beiersdorf-Aktie zeitweise 0,93 Prozent auf 95,50 Euro.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Beiersdorf AG, Jpeg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beiersdorf AG

Analysen zu Beiersdorf AG

12:01Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
23.10.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
23.10.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
23.10.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
12:01Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

