Beiersdorf-Aktie tiefer: UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 92 Euro - 'Sell'
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die Hamburger hätten ein weiteres schwaches Quartal hinter sich und die Prognose für 2025 ein weiteres Mal gekürzt, schrieb Guillaume Delmas am Freitag nach dem Bericht. Dies stimme auch für 2026 vorsichtig.
Auf XETRA verliert die Beiersdorf-Aktie zeitweise 0,93 Prozent auf 95,50 Euro.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Beiersdorf News
Bildquellen: Beiersdorf AG, Jpeg / Shutterstock.com
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen