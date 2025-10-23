Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag mit Kursplus

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 96,94 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 96,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 97,38 EUR. Bei 95,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 326.472 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. 42,05 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 11,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,50 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Kaufen

Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Buy