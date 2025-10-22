Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 94,62 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 94,62 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 93,98 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 67.498 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,53 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 8,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,41 EUR fest.

