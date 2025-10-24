DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,86 +6,6%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.742 +1,3%Euro 1,1623 -0,1%Öl 66,12 +0,7%Gold 4.068 -0,3%
Beiersdorf Aktie

95,54 EUR +0,62 EUR +0,65 %
STU
Marktkap. 20,76 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Beiersdorf Buy

08:11 Uhr
Beiersdorf Buy
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
95,54 EUR 0,62 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Buy" belassen. Der Hautpflegemarkt verliere an Schwung, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung jüngster Quartalszahlen. Die Hamburger hätten allerdings zuletzt mit neuen Produkten für Schwung gesorgt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Buy

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
144,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
95,02 €		 Abst. Kursziel*:
51,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
95,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,72%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

24.10.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
24.10.25 Beiersdorf Sell UBS AG
23.10.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Beiersdorf Sell UBS AG
23.10.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus
dpa-afx Beiersdorf-Aktie tiefer: UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 92 Euro - 'Sell'
finanzen.net Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Freitagnachmittag ein
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX-Börsianer greifen zu
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
