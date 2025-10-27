DAX24.290 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.579 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.992 -2,1%
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Übersicht
Fokus auf Aktienkurs

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Nachmittag tiefer

27.10.25 16:08 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 94,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
93,92 EUR -0,84 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 94,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 92,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 128.587 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,40 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,30 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,38 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
09:16Beiersdorf OverweightBarclays Capital
08:11Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
