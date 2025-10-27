Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 94,06 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 94,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 92,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 128.587 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,40 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,30 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,38 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

