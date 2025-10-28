Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 93,38 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 93,38 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 93,36 EUR. Bei 94,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 27.723 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

