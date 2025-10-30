Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 91,46 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 91,46 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 92,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 91,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.621 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 50,56 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 87,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 4,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 119,30 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,39 EUR je Aktie belaufen.

