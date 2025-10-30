DAX24.107 -0,1%Est505.692 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T SAP 716460 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pyramid: Trendwende in vollem Gange Pyramid: Trendwende in vollem Gange
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
So entwickelt sich Beiersdorf

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

30.10.25 09:22 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 91,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
91,64 EUR -0,30 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 91,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,74 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,44 EUR ein. Bei 91,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7.063 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 50,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,30 EUR an.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
27.10.2025Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
27.10.2025Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
23.10.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen