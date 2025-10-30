Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Beiersdorf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 91,44 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 91,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,74 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,44 EUR ein. Bei 91,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7.063 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 50,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,30 EUR an.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

