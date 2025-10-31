Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 91,66 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 91,66 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,48 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.940 Beiersdorf-Aktien.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 33,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 87,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 5,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,10 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen