Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag in der Gewinnzone

S&P 500-Performance

So bewegt sich der S&P 500 am Montagnachmittag.

Am Montag springt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,28 Prozent auf 6.859,15 Punkte an. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 54,882 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,562 Prozent höher bei 6.878,65 Punkten, nach 6.840,20 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.882,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.820,62 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 03.10.2025, den Stand von 6.715,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.238,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, mit 5.728,80 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 16,88 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell IDEXX Laboratories (+ 15,42 Prozent auf 726,61 USD), Lumen Technologies (+ 8,27 Prozent auf 11,13 USD), Incyte (+ 6,91 Prozent auf 99,94 USD), Western Digital (+ 5,95 Prozent auf 159,14 USD) und Micron Technology (+ 5,88 Prozent auf 236,92 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen DuPont de Nemours (-57,98 Prozent auf 34,31 USD), Kimberly-Clark (-13,97 Prozent auf 102,99 USD), Moderna (-7,03 Prozent auf 25,25 USD), DXC Technology (-6,55 Prozent auf 13,27 USD) und Charter A (-5,91 Prozent auf 220,03 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21.513.763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,265 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net