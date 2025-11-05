DAX23.800 -0,6%Est505.625 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,82 +0,7%Gold3.965 +0,8%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag behauptet

05.11.25 09:23 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag behauptet

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 92,92 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 92,92 EUR. Bei 93,00 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 92,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.185 Beiersdorf-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 137,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 48,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,02 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 6,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 119,00 EUR aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:01Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
