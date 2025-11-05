DAX23.821 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,51 +0,3%Gold3.962 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX schwach - Korrekturgefahr? 24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX schwach - Korrekturgefahr?
Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

AKTIE IM FOKUS 2: Healthineers-Ausblick vertreibt die Anleger vor Investorentag

05.11.25 11:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
241,00 EUR -2,40 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
45,79 EUR -3,57 EUR -7,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.821,1 PKT -128,0 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Quartalszahlen und ein trüber Ausblick auf das neue Geschäftsjahr haben die Aktien von Siemens Healthineers am Mittwoch stark unter Druck gesetzt. Im weiter sinkenden DAX fielen sie am Vormittag bis auf 43 Euro zurück und damit auf den tiefsten Stand seit April.

Wer­bung

Zuletzt verloren sie auf dem letzten Platz im Dax 8,5 Prozent auf 45,09 Euro hinten. Das charttechnische Bild trübt sich somit ein: Die 21- und 50-Tage-Linie für den kurz- und mittelfristigen Trend wurden ebenso wie die noch stärker beachtete 200-Tage-Linie für die längerfristige Entwicklung gerissen.

Der Medizintechnikkonzern habe mit seinem Zahlenwerk zum Schlussquartal 2024/25 die Erwartungen großteils enttäuscht, kommentierte ein Händler. Belastend wirke insbesondere die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im neuen Jahr 2025/26, "auch wenn das Unternehmen üblicherweise konservative Prognosen abgibt".

Siemens Healthineers erwartet ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro, während Analysten im Schnitt eine Steigerung auf 2,48 Euro auf dem Zettel hatten. Handelszölle und negative Währungseffekte dürften das Ergebnis belasten, teilte das Unternehmen mit.

Wer­bung

Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr impliziere ein Abwärtspotenzial für die durchschnittlichen Analysten-Schätzungen im niedrigen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich, rechnete Veronika Dubajova von der Citigroup aus. Sie blieb aber bei ihrer Kaufempfehlung und blickt gespannt auf den Kapitalmarkttag des Siemens-Konzerns (Siemens), zu dem Siemens Healthineers mehrheitlich gehört. Dort könnte es Mitte November mehr Klarheit über die künftige Beteiligung geben.

Siemens hatte seine Beteiligung auf den Prüfstand gestellt und hält nach letzten offiziellen Angaben noch rund 71 Prozent an Healthineers; die Münchener haben dabei ihren Anteil in diesem Jahr bereits abgeschmolzen. Ein Ausstieg würde Healthineers für neue Investoren interessanter machen, hieß es von dem Medizintechnikhersteller am Mittwoch.

Anleger interessierten sich dafür zur Wochenmitte aber erst einmal nicht, zu groß scheint die Enttäuschung über die Zahlen und den Ausblick. Das Geschäft von Healthineers sei nach wie vor eines von hoher Qualität und mit einer starken produktgetriebenen Wachstumsstory, sagte Analyst Grahan Doyle von der UBS. Der nun präsentierte enttäuschende Ausblick sei aber für die mehrjährige Gewinnstory, die für Investoren der Grund für Käufe gewesen sei, wenig hilfreich./ajx/bek/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
12:01Siemens Healthineers NeutralUBS AG
09:31Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
09:21Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:31Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
09:21Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:01Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen