Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 92,98 EUR.
Um 11:49 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 92,98 EUR nach oben. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,14 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 23.326 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 48,10 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,00 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
