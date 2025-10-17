DAX23.765 -2,1%Est505.568 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,32 -4,1%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1712 +0,2%Öl60,77 -0,4%Gold4.327 ±0,0%
Kurs der Beiersdorf

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf stabilisiert sich am Freitagvormittag

17.10.25 09:22 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf stabilisiert sich am Freitagvormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Mit einem Kurs von 93,48 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
92,20 EUR -0,64 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 93,48 EUR bewegte sich die Beiersdorf-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 93,48 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 93,08 EUR. Bei 93,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 3.431 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
