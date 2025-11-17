Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Beiersdorf

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 91,20 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 91,20 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,40 EUR. Bisher wurden heute 5.535 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 50,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 4,58 Prozent Luft nach unten.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 119,00 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein