DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet!
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

58,50 EUR -3,64 EUR -5,86 %
STU
54,04 CHF -2,36 CHF -4,18 %
SWX
Marktkap. 111,46 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

09:46 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
ABB (Asea Brown Boveri)
58,50 EUR -3,64 EUR -5,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag. Die neuen Margenziele für das operative Ergebnis (Ebita) hätten dabei seine Erwartungen übertroffen. In der Mitte der Spanne seien sie um 100 Basispunkte höher und lägen zudem über dem just erreichten Niveau von Schneider und deutlich über dem von Siemens./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
54,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
54,06 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,11%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
54,04 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,07%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

09:46 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
17.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
21.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

