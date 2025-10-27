DAX24.232 ±-0,0%Est505.698 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,74 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1643 +0,1%Öl65,62 -0,1%Gold4.031 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Handelskonflikt im Blick

Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 116.000 Dollar

27.10.25 11:45 Uhr
Bitcoin klettert kräftig und übersteigt die 116.000-Dollar-Marke | finanzen.net

Der Bitcoin hat am Montag im frühen Handel die Kursgewinne vom Wochenende ausgebaut.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.677,2504 CHF 529,2981 CHF 0,58%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.973,4893 EUR 537,8454 EUR 0,55%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
86.352,3856 GBP 406,9014 GBP 0,47%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.593.774,7624 JPY 66.769,3832 JPY 0,38%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.224,3919 USD 733,4549 USD 0,64%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,57%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,55%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,51%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -5,27%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,59%
Charts|News

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung kletterte bis auf fast 116.300 US-Dollar, nachdem er bereits am späten Sonntagabend die Kursgewinne vom Wochenende mit dem Anstieg über die Marke von 115.000 Dollar gekrönt hatte. Ende vergangener Woche hatte ein Bitcoin noch rund 110.000 Dollar gekostet. Händler führten die Kursgewinne unter anderem auf die Annäherung zwischen China und den Vereinigten Staaten im Zoll- und Handelsstreit zurück.

Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Wochenende nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind. Dann wird sich herausstellen, ob es zu einer Vereinbarung kommt.

Der Bitcoin war nach seinem Rekordhoch von etwas mehr als 126.000 Dollar Anfang des Monats bis auf fast 103.000 Dollar Mitte Oktober gefallen und befindet sich seitdem wieder auf einem Erholungskurs. In die gegenteilige Richtung hatte sich zuletzt der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) entwickelt. Dieser fiel von dem Mitte Oktober erreichten Rekordhoch von knapp 4.400 US-Dollar auf zuletzt 4.080 Dollar zurück.

/zb/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com, GeniusKp / Shutterstock.com