Deutsche Bank AG: Buy für Scout24-Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Nizla Naizer das Scout24-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber sei besser gegen KI-Risiken abgeschirmt als andere, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die jüngste Kursschwäche sei eine attraktive Chance.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie legte um 11:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 102,50 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 28,78 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 8.821 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 21,8 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
