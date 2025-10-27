DAX24.267 +0,1%Est505.701 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.181 +0,8%Euro1,1642 +0,1%Öl65,41 -0,4%Gold4.040 -1,0%
Deutsche Bank AG: Buy für Scout24-Aktie

27.10.25 11:22 Uhr
Deutsche Bank AG: Buy für Scout24-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Nizla Naizer das Scout24-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
102,40 EUR 0,60 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber sei besser gegen KI-Risiken abgeschirmt als andere, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die jüngste Kursschwäche sei eine attraktive Chance.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 11:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 102,50 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 28,78 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 8.821 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 21,8 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

