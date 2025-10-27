Deutsche Bank AG: Buy für Scout24-Aktie

Aktuelle Analyse im Blick

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber sei besser gegen KI-Risiken abgeschirmt als andere, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die jüngste Kursschwäche sei eine attraktive Chance.

Die Aktie legte um 11:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 102,50 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 28,78 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 8.821 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 21,8 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen.

