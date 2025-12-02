Scout24 Aktie
Marktkap. 6,25 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 103 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist mit Blick auf 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Beim Immobilienportal Scout24 verkenne der Markt noch das Margenpotenzial./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
86,55 €
|Abst. Kursziel*:
21,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
86,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,81%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
121,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|25.11.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
