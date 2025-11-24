DAX 23.239 +0,6%ESt50 5.529 +0,3%MSCI World 4.296 +0,0%Top 10 Crypto 12,15 -2,3%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 76.068 -0,7%Euro 1,1529 +0,0%Öl 63,00 -0,6%Gold 4.138 +0,0%
Scout24 Aktie

89,30 EUR +0,25 EUR +0,28 %
STU
Marktkap. 6,4 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

08:31 Uhr
Scout24 Overweight
Aktie in diesem Artikel
Scout24
89,30 EUR 0,25 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 146 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die rasche Akzeptanz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) bei den Verbrauchern beginne sich auch auf etablierte Online-Anzeigenmodelle auszuwirken, schrieb Marcus Diebel in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. In Europa seien die Margenschätzungen für die meisten Anbieter gesunken. Nur Scout24 und Swiss Marketplace Group (SMG) dürften dank erheblicher Investitionen in der Vergangenheit beziehungsweise Kostensenkungsmaßnahmen in der Lage sein, künftig überdurchschnittlich abzuschneiden./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
88,95 €		 Abst. Kursziel*:
15,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
89,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,34%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

