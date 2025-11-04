Scout24 Aktie
Marktkap. 7,26 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer lobte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung jüngster Quartalszahlen und Gespräche mit dem Management das starke Fundament des Immobilienportal-Betreibers./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
132,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
99,05 €
|Abst. Kursziel*:
33,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
99,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
