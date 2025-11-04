DAX 23.778 -0,7%ESt50 5.624 -0,6%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,83 +0,3%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.745 +0,3%Euro 1,1483 +0,0%Öl 64,73 +0,6%Gold 3.970 +1,0%
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie
Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
99,00 EUR +0,50 EUR +0,51 %
STU
Marktkap. 7,26 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Deutsche Bank AG

Scout24 Buy

10:51 Uhr
Scout24 Buy
Scout24
Scout24
99,00 EUR 0,50 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer lobte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung jüngster Quartalszahlen und Gespräche mit dem Management das starke Fundament des Immobilienportal-Betreibers./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
99,05 €		 Abst. Kursziel*:
33,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
99,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

10:51 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Scout24 Neutral UBS AG
01.11.25 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Bewertung im Blick Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Scout24-Aktie Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Scout24-Aktie
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Vormittag positiv
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag billiger
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag mit roter Tendenz
finanzen.net UBS AG: Neutral für Scout24-Aktie
finanzen.net DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, buy
EQS Group EQS-News: Scout24 delivers strong Q3 2025; full-year guidance narrowed towards upper end
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Dr. Dirk Schmelzer, buy
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
