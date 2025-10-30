DAX 23.954 -0,7%ESt50 5.661 -0,7%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 14,79 -1,3%Nas 23.663 +0,4%Bitcoin 94.645 +1,2%Euro 1,1526 -0,4%Öl 65,05 +0,5%Gold 3.988 -1,3%
Scout24 Aktie

99,70 EUR -1,20 EUR -1,19 %
STU
Marktkap. 7,32 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

RBC Capital Markets

Scout24 Outperform

17:06 Uhr
Scout24 Outperform
Aktie in diesem Artikel
Scout24
99,70 EUR -1,20 EUR -1,19%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Prognosen für den Online-Portalbetreiber in einer am Freitag vorliegenden Studie an den etwas besser als erwartet ausgefallenen durchschnittlichen Umsatz je Nutzer im dritten Quartal an./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
100,50 €		 Abst. Kursziel*:
29,35%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
99,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

17:06 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
11:31 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
08:01 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Scout24 Neutral UBS AG
30.10.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

