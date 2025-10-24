Konjunkturdaten im Blick

Die US-Inflation hat im September Fahrt aufgenommen.

Die Verbraucherpreise stiegen aber weniger stark als erwartet. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, erhöhten sie sich um 3,0 Prozent nach 2,9 Prozent im August. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 0,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten mit einer Jahresrate von 3,1 Prozent und einem Anstieg gegenüber August mit 0,4 Prozent gerechnet.

Die Kernverbraucherpreise ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen um 0,2 und 3,0 (August: 3,1) Prozent. Hier hatten die Volkswirte mit 0,3 und 3,1 Prozent gerechnet.

Die Preisdaten aus den USA wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Wegen des US-Regierungsstillstands werden derzeit kaum noch Wirtschaftsdaten veröffentlicht.

US-Regierung: Shutdown verhindert Oktober-Inflationsdaten

Der aktuelle Shutdown der Bundesbehörden in den USA hat nach Darstellung des Weißen Hauses wahrscheinlich die Veröffentlichung der Inflationsdaten für Oktober verhindert.

"Aufgrund des Shutdowns der Demokraten sind die Verantwortlichen vor Ort nicht im Dienst, wodurch uns wichtige Daten entgehen", hieß es am Freitag auf dem X-Kanal Rapid Response 47 des Weißen Hauses. "Die wirtschaftlichen Folgen könnten verheerend sein."

Die Mitarbeiter des Bureau of Labor Statistics, das einen Großteil der offiziellen Wirtschaftsdaten herausgibt, sind seit Anfang Oktober wegen ausbleibender Bundesmittel nicht mehr zur Arbeit erschienen.

Die meisten Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten in diesem Monat wurden auf unbestimmte Zeit verschoben; eine Ausnahme bildete der Inflationsbericht für September, der für die jährliche Anpassung der Sozialversicherungsleistungen wichtig ist.

