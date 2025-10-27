Buy von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie

Analyse im Blick

Die Fresenius SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften solide ausfallen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ihre Ziele sollte Fresenius mindestens bestätigen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 49,26 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7,59 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 35.110 Fresenius SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 50,4 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 vorlegen.

