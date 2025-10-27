DAX24.302 +0,3%Est505.695 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,73 +5,7%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.813 +0,4%Euro1,1631 ±0,0%Öl65,10 -0,9%Gold4.036 -1,1%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, HSBC, Bitcoin im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
Buy von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie
Analyse im Blick

Buy von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie

27.10.25 10:01 Uhr
Buy von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie | finanzen.net

Die Fresenius SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,92 EUR -0,13 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften solide ausfallen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ihre Ziele sollte Fresenius mindestens bestätigen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 49,26 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7,59 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 35.110 Fresenius SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 50,4 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
09:56Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

