DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.233 +1,3%Bitcoin94.566 -0,2%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,57 +0,9%Gold4.132 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus
Hot Stocks heute: TKMS: Kauflimit bei 70 EUR - JP Morgan: Goldpreis soll sich verdoppeln Hot Stocks heute: TKMS: Kauflimit bei 70 EUR - JP Morgan: Goldpreis soll sich verdoppeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
DAX-Performance

DAX in KW 43: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

24.10.25 18:12 Uhr
DAX KW 43: Diese Aktien zählen zu den Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.239,9 PKT 32,1 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 43 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 43/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.10.2025 und dem 24.10.2025. Stand ist der 24.10.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -2,75 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 39: adidas

adidas: -2,09 Prozent

Quelle: paul prescott / Shutterstock.com

Platz 38: EON SE

EON SE: -1,11 Prozent

Quelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Platz 37: RWE

RWE: -0,83 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 36: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -0,75 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 35: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -0,46 Prozent

Quelle: AIF

Platz 34: Beiersdorf

Beiersdorf: 0,02 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 33: Vonovia SE

Vonovia SE: 0,11 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 32: Henkel vz

Henkel vz: 0,45 Prozent

Quelle: Henkel AG

Wer­bung

Platz 31: BASF

BASF: 0,51 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 30: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,71 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 29: Zalando

Zalando: 0,92 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 28: Scout24

Scout24: 0,99 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 27: SAP SE

SAP SE: 1,04 Prozent

Quelle: SAP

Wer­bung

Platz 26: BMW

BMW: 1,17 Prozent

Quelle: BMW Group

Platz 25: Brenntag SE

Brenntag SE: 1,21 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 24: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 1,22 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 23: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 1,34 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 22: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 1,40 Prozent

Quelle: photobyphm / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 21: Allianz

Allianz: 1,44 Prozent

Quelle: Allianz

Platz 20: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 1,49 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 19: Commerzbank

Commerzbank: 1,96 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 18: Hannover Rück

Hannover Rück: 2,24 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 17: Siemens

Siemens: 2,40 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 16: Merck

Merck: 2,54 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 15: QIAGEN

QIAGEN: 2,56 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 14: Symrise

Symrise: 2,58 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 13: Fresenius SE

Fresenius SE: 2,85 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 12: Siemens Energy

Siemens Energy: 2,87 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 11: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 2,88 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 10: Infineon

Infineon: 3,19 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 9: GEA

GEA: 3,58 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 8: Bayer

Bayer: 3,58 Prozent

Quelle: Bayer AG

Platz 7: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 3,66 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 6: Airbus SE

Airbus SE: 3,76 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 5: Daimler Truck

Daimler Truck: 4,57 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 4: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 4,70 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 3: Continental

Continental: 5,98 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 2: Rheinmetall

Rheinmetall: 6,17 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 1: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 6,92 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:16Nach US-Inflationsdaten: DAX geht freundlich ins Wochenende
18:12DAX in KW 43: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:07ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach US-Inflationsdaten moderat im Plus
18:02Hot Stocks heute: TKMS: Kauflimit bei 70 EUR - JP Morgan: Goldpreis soll sich verdoppeln
17:57Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus
17:49Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach US-Inflationsdaten moderat im Plus
17:41Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
16:11Chipkrise: Nächste Woche kein VW-Produktionsstopp, Gewerkschaft rechnet mit Kurzarbeit
mehr