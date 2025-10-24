DAX in KW 43: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 43/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.10.2025 und dem 24.10.2025. Stand ist der 24.10.2025.
Platz 40: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -2,75 Prozent
Platz 39: adidas
adidas: -2,09 Prozent
Platz 38: EON SE
EON SE: -1,11 Prozent
Platz 37: RWE
RWE: -0,83 Prozent
Platz 36: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -0,75 Prozent
Platz 35: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -0,46 Prozent
Platz 34: Beiersdorf
Beiersdorf: 0,02 Prozent
Platz 33: Vonovia SE
Vonovia SE: 0,11 Prozent
Platz 32: Henkel vz
Henkel vz: 0,45 Prozent
Platz 31: BASF
BASF: 0,51 Prozent
Platz 30: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,71 Prozent
Platz 29: Zalando
Zalando: 0,92 Prozent
Platz 28: Scout24
Scout24: 0,99 Prozent
Platz 27: SAP SE
SAP SE: 1,04 Prozent
Platz 26: BMW
BMW: 1,17 Prozent
Platz 25: Brenntag SE
Brenntag SE: 1,21 Prozent
Platz 24: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 1,22 Prozent
Platz 23: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 1,34 Prozent
Platz 22: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 1,40 Prozent
Platz 21: Allianz
Allianz: 1,44 Prozent
Platz 20: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 1,49 Prozent
Platz 19: Commerzbank
Commerzbank: 1,96 Prozent
Platz 18: Hannover Rück
Hannover Rück: 2,24 Prozent
Platz 17: Siemens
Siemens: 2,40 Prozent
Platz 16: Merck
Merck: 2,54 Prozent
Platz 15: QIAGEN
QIAGEN: 2,56 Prozent
Platz 14: Symrise
Symrise: 2,58 Prozent
Platz 13: Fresenius SE
Fresenius SE: 2,85 Prozent
Platz 12: Siemens Energy
Siemens Energy: 2,87 Prozent
Platz 11: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 2,88 Prozent
Platz 10: Infineon
Infineon: 3,19 Prozent
Platz 9: GEA
GEA: 3,58 Prozent
Platz 8: Bayer
Bayer: 3,58 Prozent
Platz 7: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 3,66 Prozent
Platz 6: Airbus SE
Airbus SE: 3,76 Prozent
Platz 5: Daimler Truck
Daimler Truck: 4,57 Prozent
Platz 4: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 4,70 Prozent
Platz 3: Continental
Continental: 5,98 Prozent
Platz 2: Rheinmetall
Rheinmetall: 6,17 Prozent
Platz 1: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 6,92 Prozent
