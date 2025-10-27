Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 102,56 CHF ab.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 102,56 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,42 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 103,02 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 948.231 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 106,88 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 4,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,92 Prozent.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,16 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,50 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,32 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,96 USD je Aktie.

