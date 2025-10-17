DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.348 +1,2%Top 10 Crypto 14,94 +0,6%Nas 23.023 +1,5%Bitcoin 94.439 +1,3%Euro 1,1646 -0,1%Öl 60,59 -1,2%Gold 4.346 +2,3%
Novartis AG
Wie viel eine Bitcoin Cash-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Bitcoin Cash-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Novartis Aktie

113,00 EUR +0,35 EUR +0,31 %
STU
104,14 CHF -0,08 CHF -0,08 %
SWX
Marktkap. 213,75 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN wurde kopiert
ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

JP Morgan Chase & Co.

Novartis Neutral

19:36 Uhr
Novartis Neutral
Novartis AG
Novartis AG
113,00 EUR 0,35 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit detaillierten Studiendaten für Pluvicto bei hormonsensitivem Prostatakrebs./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
104,14 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
104,14 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,78%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

