JP Morgan Chase & Co.

Novartis Neutral

19:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit detaillierten Studiendaten für Pluvicto bei hormonsensitivem Prostatakrebs./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:51 / BST

