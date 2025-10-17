Novartis Aktie
Marktkap. 213,75 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit detaillierten Studiendaten für Pluvicto bei hormonsensitivem Prostatakrebs./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
104,14 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
104,14 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,78%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
