Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 104,56 CHF.

Bei der Novartis-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 104,56 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,00 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,48 CHF nach. Bei 105,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 452.246 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 106,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 22,44 Prozent Luft nach unten.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,61 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Novartis.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,95 USD je Novartis-Aktie.

