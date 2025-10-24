Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 104,46 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 104,46 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 105,00 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 104,12 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 810.647 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 106,88 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 2,32 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,36 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,32 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,95 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

