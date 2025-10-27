DAX24.294 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +5,1%Nas23.564 +1,6%Bitcoin98.783 +0,4%Euro1,1637 +0,1%Öl66,11 +0,6%Gold3.994 -2,1%
MÄRKTE EUROPA/US-chinesische Entspannung stützt nur leicht

27.10.25 13:58 Uhr
Anglo American PLC Registered Shs
33,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
BHP Billiton Ltd.
24,28 EUR 0,30 EUR 1,23%
Deutsche Börse AG
227,40 EUR -1,30 EUR -0,57%
Gerresheimer AG
30,18 EUR 1,18 EUR 4,07%
Glencore plc
4,05 EUR 0,11 EUR 2,75%
Infineon AG
34,17 EUR 0,61 EUR 1,80%
Novartis AG
102,06 CHF -2,02 CHF -1,94%
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,81 EUR 2,92 EUR 6,36%
Porsche Automobil Holding SE
35,05 EUR 0,55 EUR 1,59%
Rheinmetall AG
1.735,00 EUR -34,00 EUR -1,92%
STMicroelectronics N.V.
21,66 EUR 0,16 EUR 0,74%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
83,05 EUR 6,85 EUR 8,99%
DOW JONES--Leicht im Plus notieren die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag. Die positiven Schlagzeilen der US-China-Handelsgespräche setzen keine nachhaltigen Impulse. Anders als die asiatischen Börsen und der US-Aktienterminmarkt bleiben Anleger in Europa zurückhaltend. Auch der etwas besser als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex für Oktober bewegt nicht. Hier stiegen vor allem die Geschäftserwartungen. Für Mittwoch nach Handelsschluss wird erwartet, dass die US-Notenbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird, auch wenn der anhaltende US-Regierungsstillstand die Notenbanker momentan zum Blindflug verdammt.

Der DAX stagniert bei 24.238 Zählern, der Euro-Stoxx-50 hält sich mit Aufschlägen von 0,3 Prozent besser. Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro mit 1,1638 Dollar wenig verändert. An den Anleihemärkten steigen die Kurse leicht, die Renditen fallen also.

"Ich denke, wir haben ein sehr erfolgreiches Rahmenwerk für die Gespräche der Staatschefs am Donnerstag geschaffen", sagte US-Finanzminister Scott Bessent nach den zweitägigen Verhandlungen in Malaysia. Der stellvertretende chinesische Handelsminister Li Chenggang ergänzte, dass "beide Seiten eine vorläufige Einigung erzielt haben" über mögliche Lösungen für Probleme, die die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt belasteten. Ziel sei es, die angedrohten Strafzölle auszusetzen, falls China seine geplanten Export-Beschränkungen für Seltene Erden zurückstelle.

Die konzilianteren Töne im US-chinesischen Handelsstreit stützen Minenwerte. BHP steigen um 1 Prozent, während Glencore um 2,2 und Anglo American um 0,5 Prozent zulegen. Positiv werden die Kommentare auch im Chipsektor zur Kenntnis genommen. Infineon gewinnen 1,6 Prozent oder STMicroelectronics 0,5 Prozent.

Berichtssaison nimmt die Woche Fahrt auf

Die Berichtssaison nimmt in dieser Woche Fahrt auf, in den kommenden Tagen legen 90 Unternehmen aus dem Stoxx-600 ihre Geschäftszahlen vor, unter anderem Volkswagen und Mercedes-Benz, nachdem Porsche AG am Freitagabend ein schwaches drittes Quartal gemeldet hatte. Am Abend legt die Deutsche Börse ihre Geschäftszahlen vor, die Aktie verliert nach einer negativen Studie der Citigroup 0,7 Prozent.

Für Porsche AG lief es zuletzt nicht rund, im dritten Quartal fielen knapp 1 Milliarde Euro Verlust an. Der Umsatz traf die Schätzungen von Metzler. Der Konsens sei aber knapp verfehlt worden, gleichwohl seien die Erwartungen im Großen und Ganzen getroffen worden, urteilen die Analysten. Porsche AG steigen um 2,7 Prozent, die Aktie der Holding um 0,9 Prozent.

Novartis geben um 1,8 Prozent nach. Die 12-Milliarden-Dollar für den US-Biotechnologiekonzern Avidity Biosciences wertet Jefferies als einen weiteren Schritt von Novartis zur Bewältigung der für 2028 erwarteten "Patentklippe". Von Morgan Stanley heißt es, der Zukauf berge Risiken bei der Zulassung und der kommerziellen Umsetzung, passe aber zur Vertriebsinfrastruktur des schweizerischen Pharmakonzerns.

Im ansonsten eher ruhigen Rüstungssektor geht die Rally der Marine-Tochter von Thyssenkrupp, TKMS, weiter. Die Aktien laufen um 8,9 Prozent nach oben. Für Rheinmetall geht es dagegen 0,9 Prozent nach unten. Gerresheimer legen um 3,2 Prozent zu. Die Nachricht, rund 3 Millionen Euro seien möglicherweise fälschlicherweise als Umsatz erfasst worden, lässt den Markt kalt. So etwas sei in der Aktie eingepreist, heißt es.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.692,45 +0,3% 17,95 +15,9%

Stoxx-50 4.784,73 +0,0% 0,99 +11,0%

DAX 24.238,89 -0,0% -1,00 +21,8%

MDAX 30.192,39 -0,3% -99,59 +18,4%

TecDAX 3.727,59 +0,0% 0,05 +9,1%

SDAX 17.352,76 -0,1% -18,60 +26,7%

CAC 8.215,72 -0,1% -9,91 +11,4%

SMI 12.471,38 -0,8% -96,80 +8,3%

ATX 4.679,57 +0,3% 13,32 +27,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1641 +0,1% 1,1629 1,1609 +12,3%

EUR/JPY 177,91 -0,1% 178,01 177,28 +9,3%

EUR/CHF 0,9263 +0,0% 0,9261 0,9237 -1,3%

EUR/GBP 0,8722 -0,1% 0,8728 0,8720 +5,5%

USD/JPY 152,83 -0,2% 153,07 152,71 -2,7%

GBP/USD 1,3346 +0,2% 1,3324 1,3313 +6,5%

USD/CNY 7,0824 -0,2% 7,0979 7,0966 -1,5%

USD/CNH 7,1065 -0,1% 7,1169 7,1247 -3,0%

AUS/USD 0,6555 +0,3% 0,6535 0,6510 +5,6%

Bitcoin/USD 115.063,65 +0,4% 114.630,05 109.663,30 +21,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,48 61,50 -0,0% -0,02 -14,1%

Brent/ICE 65,91 65,94 -0,0% -0,03 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.040,00 4.083,02 -1,1% -43,02 +55,4%

Silber 47,63 48,45 -1,7% -0,83 +67,8%

Platin 1.374,67 1.387,62 -0,9% -12,95 +58,1%

Kupfer 5,17 5,12 +0,9% 0,05 +25,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 08:58 ET (12:58 GMT)

