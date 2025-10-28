DAX24.271 -0,2%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.273 +0,3%Euro1,1657 +0,1%Öl64,69 -1,6%Gold3.918 -1,8%
Euro STOXX 50 im Blick

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 leichter

28.10.25 12:25 Uhr
Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 leichter | finanzen.net

Am Mittag herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 5.702,79 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,851 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,263 Prozent tiefer bei 5.696,05 Punkten, nach 5.711,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.686,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.709,86 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 5.499,70 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.337,58 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 4.969,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 15,96 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.712,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.540,22 Zähler.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,84 Prozent auf 40,45 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 34,77 EUR), Deutsche Bank (+ 0,69 Prozent auf 29,35 EUR), Enel (+ 0,44 Prozent auf 8,60 EUR) und BMW (+ 0,25 Prozent auf 81,72 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-1,13 Prozent auf 15,77 EUR), Deutsche Börse (-0,97 Prozent auf 224,90 EUR), BASF (-0,81 Prozent auf 43,05 EUR), Airbus SE (-0,72 Prozent auf 207,15 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,62 Prozent auf 548,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.230.545 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 351,980 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,27 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen