DAX 24.263 -0,2%ESt50 5.700 -0,2%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,63 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.245 +0,3%Euro 1,1657 +0,1%Öl 64,52 -1,9%Gold 3.904 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Um 18 Uhr live: 53 statt 8 Prozent Rendite - so transformierst Du Dein ETF-Depot Um 18 Uhr live: 53 statt 8 Prozent Rendite - so transformierst Du Dein ETF-Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
107,60 EUR -3,35 EUR -3,02 %
STU
99,74 CHF -3,42 CHF -3,32 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 211,4 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

JP Morgan Chase & Co.

Novartis Neutral

10:11 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
107,60 EUR -3,35 EUR -3,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis (Core EPS) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns. Die Bruttomarge sei niedriger gewesen und die Forschungsaufwendungen höher als gedacht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
99,62 CHF		 Abst. Kursziel*:
-4,64%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
99,74 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,75%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

10:11 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Novartis Outperform Bernstein Research
27.10.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

dpa-afx Ausblick bestätigt Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum
dpa-afx ROUNDUP/Generikakonkurrenz belastet: Novartis wächst langsamer
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI beginnt Handel im Minus
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Start schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag schwächer
Dow Jones Novartis verdient im dritten Quartal mehr und bestätigt Ausblick
finanzen.net Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Business Times Novartis Q3 operating income up 6% on new drug sales
Dow Jones Press Release: Novartis announces expiration of Tourmaline Bio tender offer
Dow Jones Press Release: Novartis delivers solid sales and -3-
Dow Jones Press Release: Novartis delivers solid sales and core operating income growth with strong pipeline progress in Q3; reaffirms FY 2025 guidance
Benzinga Avidity Biosciences Soars After $72 Per Share Novartis Takeover
Benzinga Avidity Shareholders Win Big As Novartis Moves Fast On $12 Billion Deal
Business Times Novartis agrees to buy Avidity in US$12 billion biotech deal
Financial Times Novartis to buy Avidity Biosciences for $12bn
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen