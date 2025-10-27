Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 102,32 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 102,32 CHF abwärts. Bei 101,24 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 103,02 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.771.305 Novartis-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,88 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,46 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,74 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,16 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,50 CHF an.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,96 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 10 Jahren verdient

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen