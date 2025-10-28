Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Novartis
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,7 Prozent auf 99,33 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 99,33 CHF. Bei 98,90 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,71 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.162.009 Novartis-Aktien den Besitzer.
Bei 106,88 CHF markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,60 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,17 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,50 CHF.
Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,45 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,32 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,97 USD in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
