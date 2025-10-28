Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags
Derzeit herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.
Werte in diesem Artikel
Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent leichter bei 24.277,50 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24.304,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.181,00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.760,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 23.970,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wurde der LUS-DAX auf 19.547,00 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,61 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24.773,50 Punkte. 18.821,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,84 Prozent auf 40,45 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 34,77 EUR), Merck (+ 1,14 Prozent auf 115,70 EUR), RWE (+ 1,09 Prozent auf 40,91 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,69 Prozent auf 29,35 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Symrise (-4,13 Prozent auf 77,00 EUR), Hannover Rück (-1,33 Prozent auf 252,40 EUR), Commerzbank (-1,08 Prozent auf 30,18 EUR), Deutsche Börse (-0,97 Prozent auf 224,90 EUR) und Brenntag SE (-0,89 Prozent auf 48,73 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.230.545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,195 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Im LUS-DAX verzeichnet die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bayer News
Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen