DAX24.277 -0,1%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.273 +0,3%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.922 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Porsche vz. PAG911 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
XETRA-Handel im Blick

Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags

28.10.25 12:25 Uhr
Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags | finanzen.net

Derzeit herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,59 EUR -0,05 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
49,03 EUR -0,31 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
30,25 EUR -0,17 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,42 EUR 0,31 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
225,00 EUR -3,90 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
40,52 EUR 0,73 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
251,80 EUR -5,00 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
34,84 EUR 0,41 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
115,75 EUR 1,35 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
35,05 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
40,91 EUR 0,41 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
234,05 EUR -0,90 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
77,00 EUR -3,02 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.257,5 PKT -58,5 PKT -0,24%
Charts|News|Analysen

Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent leichter bei 24.277,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24.304,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.181,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.760,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 23.970,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wurde der LUS-DAX auf 19.547,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,61 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24.773,50 Punkte. 18.821,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,84 Prozent auf 40,45 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 34,77 EUR), Merck (+ 1,14 Prozent auf 115,70 EUR), RWE (+ 1,09 Prozent auf 40,91 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,69 Prozent auf 29,35 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Symrise (-4,13 Prozent auf 77,00 EUR), Hannover Rück (-1,33 Prozent auf 252,40 EUR), Commerzbank (-1,08 Prozent auf 30,18 EUR), Deutsche Börse (-0,97 Prozent auf 224,90 EUR) und Brenntag SE (-0,89 Prozent auf 48,73 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.230.545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,195 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX verzeichnet die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen