Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals
RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night
Kursverlauf

Gewinne in Wien: ATX bewegt sich am Mittag im Plus

30.01.26 12:25 Uhr
Gewinne in Wien: ATX bewegt sich am Mittag im Plus | finanzen.net

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
139,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,99 EUR -0,01 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
196,80 EUR -1,00 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
108,10 EUR -0,90 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
26,15 EUR -0,15 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
49,76 EUR -0,20 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
33,05 EUR -0,05 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
35,15 EUR 0,15 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
43,14 EUR 1,00 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
88,00 EUR -0,10 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.609,9 PKT 31,4 PKT 0,56%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,57 Prozent auf 5.610,27 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 163,996 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,061 Prozent höher bei 5.581,96 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.578,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5.581,96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.617,91 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,67 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 30.12.2025, mit 5.326,33 Punkten bewertet. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 4.747,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3.852,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,83 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5.665,77 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Zählern verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 2,19 Prozent auf 35,05 EUR), BAWAG (+ 1,31 Prozent auf 139,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,21 Prozent auf 109,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,09 Prozent auf 42,84 EUR) und STRABAG SE (+ 1,03 Prozent auf 88,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-1,34 Prozent auf 25,75 EUR), DO (-1,31 Prozent auf 195,80 EUR), CPI Europe (-0,88 Prozent auf 15,84 EUR), OMV (-0,80 Prozent auf 49,70 EUR) und Österreichische Post (-0,60 Prozent auf 33,10 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 105.877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,719 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

