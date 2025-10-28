DAX24.282 -0,1%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.273 +0,3%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.922 -1,7%
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SIX-Handel im Fokus

Schwache Performance in Zürich: SPI gibt am Dienstagmittag nach

28.10.25 12:25 Uhr
Schwache Performance in Zürich: SPI gibt am Dienstagmittag nach

Der SPI zeigt sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Am Dienstag fällt der SPI um 12:06 Uhr via SIX um 0,99 Prozent auf 17.123,58 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,227 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,549 Prozent auf 17.200,41 Punkte an der Kurstafel, nach 17.295,35 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 17.118,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17.234,56 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der SPI-Kurs 16.530,92 Punkte. Der SPI wies vor drei Monaten, am 28.07.2025, einen Stand von 16.649,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wurde der SPI auf 16.283,44 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,34 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17.480,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.361,69 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Orior (+ 6,04 Prozent auf 13,70 CHF), Molecular Partners (+ 5,09 Prozent auf 3,00 CHF), DocMorris (+ 4,22) Prozent auf 5,69 CHF), Cicor Technologies (+ 3,09 Prozent auf 200,00 CHF) und PolyPeptide (+ 2,80 Prozent auf 25,70 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Züblin (Zueblin Immobilien (-9,02 Prozent auf 44,40 CHF), Evolva (-8,30 Prozent auf 0,86 CHF), Adval Tech (-7,66 Prozent auf 41,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,83 Prozent auf 1,50 CHF) und Bucher Industries (-5,28 Prozent auf 359,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.212.966 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 240,787 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,38 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Novartis AG

