Bayer-Aktie stabil: Menopausen-Medikament Lynkuet in der EU zugelassen
Bayer kann sein Menopausen-Medikament Lynkuet nun auch in der EU verkaufen, wie der Pharmariese am Mittwoch mitteilte.
Das Medikament mit dem Wirkstoff Elinzanetant sei zur Behandlung von moderaten bis schweren Hitzewallungen (VMS) zugelassen worden, die mit den Wechseljahren verbunden sind oder durch eine Hormontherapie im Zusammenhang mit Brustkrebs verursacht werden. Das teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit.
Lynkuet ist bereits in den USA, Australien, Kanada, Großbritannien sowie in der Schweiz zur Behandlung von VMS im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen.
Perspektivisch soll Lynkuet zu einem Blockbuster werden, also einem Medikament mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Allerdings dauert es oftmals einige Jahre, bis eine solche Größenordnung erreicht wird. Bayer ist auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen, da wegen auslaufender Patente die Umsätze mit dem Milliarden-Medikament Xarelto zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln wegbrechen.
Die Bayer-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,09 Prozent auf 27,35 Euro.
BERLIN (dpa-AFX)
