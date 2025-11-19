Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 102,36 CHF.
Die Novartis-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 102,36 CHF. Bei 102,52 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,46 CHF. Bisher wurden via SIX SX 77.669 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,42 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 20,77 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,18 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,75 CHF.
Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,37 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,19 Prozent auf 11,13 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Novartis.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,93 USD im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
