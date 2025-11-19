Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 102,44 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 102,44 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 102,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,46 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 427.711 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 26,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,18 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 100,75 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,63 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,37 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,13 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 11,11 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Novartis am 04.02.2026 präsentieren. Novartis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2027 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

