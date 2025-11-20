Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Mittag

Index-Performance im Fokus

Mit dem SPI geht es am Mittag aufwärts.

Am Donnerstag klettert der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,41 Prozent auf 17.288,40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,215 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,737 Prozent höher bei 17.345,34 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17.218,49 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 17.276,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17.371,54 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,660 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, stand der SPI bei 17.369,28 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2025, einen Stand von 17.035,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15.373,36 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 11,41 Prozent zu. Bei 17.689,35 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.361,69 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 9,26 Prozent auf 11,80 CHF), Dätwyler (+ 8,96 Prozent auf 153,20 CHF), Evolva (+ 8,19 Prozent auf 0,90 CHF), Carlo Gavazzi (+ 7,69 Prozent auf 168,00 CHF) und VAT (+ 6,12 Prozent auf 343,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-18,88 Prozent auf 40,40 CHF), Curatis (-7,75 Prozent auf 11,90 CHF), Molecular Partners (-6,31 Prozent auf 3,19 CHF), StarragTornos (-4,44 Prozent auf 30,10 CHF) und ASMALLWORLD (-3,85 Prozent auf 0,75 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.383.798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,185 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,99 Prozent an der Spitze im Index.

