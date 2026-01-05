DAX24.902 +0,1%Est505.909 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 +0,2%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.809 -0,5%Euro1,1716 -0,1%Öl61,89 +0,2%Gold4.449 +0,1%
Zulassungsbeschleunigung

Bayer-Aktie im Plus: Krebsmittel Sevabertinib erhält Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China

06.01.26 10:53 Uhr
Bayer-Aktie im Plus: Durchbruch bei Bayer! Sevabertinib erhält Top-Status in USA und China | finanzen.net

Bayer hat für sein Krebsmedikament Sevabertinib von den Zulassungsbehörden in den USA und China den Status Breakthrough Therapy in der Erstlinientherapie zur Behandlung von Patienten mit HER2-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs erhalten.

Der Status wird vergeben, um die Entwicklung bestimmter neuer Medikamente zu beschleunigen.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte für das Bayer-Medikament Sevabertinib kürzlich nach beschleunigten Verfahren bereits eine Zulassung in einer anderen Lungenkrebs-Indikation erteilt. Der Wirkstoff Sevabertinib gehört zur Gruppe der Kinasehemmer, die die gleichnamigen Enzyme blockieren.

Die Bayer-Aktie steigt am Dienstag via XETRA zeitweise um 0,35 Prozent auf 38,34 Euro.

DOW JONES

