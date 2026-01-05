Bayer-Aktie im Plus: Krebsmittel Sevabertinib erhält Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
Bayer hat für sein Krebsmedikament Sevabertinib von den Zulassungsbehörden in den USA und China den Status Breakthrough Therapy in der Erstlinientherapie zur Behandlung von Patienten mit HER2-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs erhalten.
Werte in diesem Artikel
Der Status wird vergeben, um die Entwicklung bestimmter neuer Medikamente zu beschleunigen.
Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte für das Bayer-Medikament Sevabertinib kürzlich nach beschleunigten Verfahren bereits eine Zulassung in einer anderen Lungenkrebs-Indikation erteilt. Der Wirkstoff Sevabertinib gehört zur Gruppe der Kinasehemmer, die die gleichnamigen Enzyme blockieren.
Die Bayer-Aktie steigt am Dienstag via XETRA zeitweise um 0,35 Prozent auf 38,34 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bayer News
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com