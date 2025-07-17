Novartis-Aktie legt zu: Ianalumab erreicht Hauptziel in klinischen Studien
Novartis hat mit seinem Medikamentenkandidat Ianalumab in zwei zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studien das Hauptziel erreicht.
Gegen die Autoimmunerkrankung Morbus Sjoegren zeigte es statistisch signifikante Verbesserungen bei der Aktivität der Krankheit, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte.
Novartis will die Ergebnisse nun in naher Zukunft mit Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt erörtern. Ianalumab hat das Potenzial, als erste und einzige zielgerichtete Behandlung für Patienten mit dem Sjoegren-Syndrom zugelassen zu werden. Dabei handelt es sich um eine chronische, behindernde Autoimmunerkrankung, die Energie verbraucht und Entzündungen sowie Gewebeschäden verursacht.
Ianalumab, ein Antikörper, der auf sein Potenzial zur Behandlung verschiedener Autoimmunkrankheiten hin untersucht wird, wurde in den Studien gut vertragen, so das Unternehmen.
Die Novartis-Aktie gewinnt am Montag an der SIX zeitweise 1,98 Prozent auf 95,92 Franken.
