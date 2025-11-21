Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Freitagmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 101,30 CHF zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 101,30 CHF zu. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 101,76 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,45 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 720.721 Stück.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,88 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 5,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,13 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,38 CHF aus.

Am 28.10.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,37 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 11,13 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,11 Mrd. CHF umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 04.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,93 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

