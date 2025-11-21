DAX23.146 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,32 -1,4%Gold4.037 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens 723610 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Freitagmittag nordwärts

21.11.25 12:04 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Freitagmittag nordwärts

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 101,30 CHF zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
101,50 CHF 1,08 CHF 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 101,30 CHF zu. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 101,76 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,45 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 720.721 Stück.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,88 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 5,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,13 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,38 CHF aus.

Am 28.10.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,37 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 11,13 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,11 Mrd. CHF umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 04.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,93 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie dreht jedoch ins Minus: Weiteres Wachstum in Aussicht gestellt

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
11:51Novartis NeutralUBS AG
11:46Novartis BuyDeutsche Bank AG
09:41Novartis UnderweightBarclays Capital
08:16Novartis OutperformBernstein Research
20.11.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:46Novartis BuyDeutsche Bank AG
08:16Novartis OutperformBernstein Research
31.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Novartis KaufenDZ BANK
29.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:51Novartis NeutralUBS AG
20.11.2025Novartis NeutralUBS AG
18.11.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:41Novartis UnderweightBarclays Capital
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen