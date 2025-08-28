DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.571 +0,2%Euro1,1736 +0,3%Öl66,29 -1,9%Gold3.634 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes schließen höher - neue Rekordhochs -- Figure-Aktie mit fulminantem Börsenstart -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor im Fokus
Top News
RTL-Aktie: Stefan Raab plant drei TV-Auftritte bei RTL in einer Woche RTL-Aktie: Stefan Raab plant drei TV-Auftritte bei RTL in einer Woche
Warner Bros. Discovery-Aktie mit Kurssprung: Paramount Skydance wohl mit Übernahmeplänen Warner Bros. Discovery-Aktie mit Kurssprung: Paramount Skydance wohl mit Übernahmeplänen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investoren kehren zurück

Clara Technologies-Aktie nach Kurssprung in Rot: Kommt der Quantencomputing-Hype zurück?

11.09.25 22:14 Uhr
Rückkehr der Quantencomputing-Hoffnung? - Clara Technologies-Aktie nach Kurssprung tiefer | finanzen.net

Für die Anleger der Clara Technologies-Aktie geht die aufregende Achterbahnfahrt weiter - auf eine drastische Kursexplosion folgen erneut Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clara Technologies
1,29 EUR 0,10 EUR 8,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Clara Technologies-Aktie legt deutlich zu
• Schöpfen Investoren Hoffnung?
• Quantencomputing-Fantasie in Frage gestellt

Wer­bung

Clara Technologies scheint es womöglich zu gelingen, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Zuvor hatte der Rückzug bei der Quantenstrategie für starke Verunsicherung gesorgt.

Enttäuschung folgt auf Euphorie

Ende Juni machte der kanadische Softwarehersteller mit kräftigen Kursgewinnen von sich reden. Die Clara Technologies-Aktie konnte dank dem hauseigenen Produkt "Sales Buddi" vom derzeitigen KI- und Quantencomputer-Hype profitieren - zwei Trendthemen des Jahres. Das Unternehmen habe einen proprietären, Quanten- und KI-gestützten digitalen Verkaufscoach entwickelt, der die Leistung von Verkaufsteams revolutioniert, hieß es in einer Investorenpräsentation im Juni. Infolgedessen konnte der Kurs der Clara Technologies-Aktie in wenigen Monaten von einem Pennystock bis auf ein Hoch von 16,03 CAD klettern und brachte zeitweise über 2.000 Prozent Gewinn.

Doch die Ernüchterung folgte rasch. Schon Mitte Juli musste Clara Tech auf Druck der Börsenaufsicht klarstellen, dass die App aktuell kein Quantencomputing nutzt, sondern nur auf klassischem Machine Learning basiert. Mit der zerplatzen Quantenfantasie rauschte die Aktie nach unten.

Wer­bung

Eine weitere Belastung war eine überraschende Kapitalmaßnahme im Juli. Clara Technologies warf etwa sechs Millionen neue Aktien samt Gratis-Optionsscheinen auf den Markt. Für Altaktionäre bedeutete dies eine erhebliche Verwässerung ihrer Anteile.

Aktie mit starken Bewegungen, obwohl Nachrichten Mangelware sind

Obwohl es zuletzt um Clara Technologies sehr ruhig geworden war, konnte sich der Titel nun wieder kräftig erholen. Am Mittwoch zog die Clara Technologies-Anteilsscheine in Toronto um 74,17 Prozent auf 2,09 US-Dollar kräftig an. Auf Sicht von fünf Tagen beläuft sich das Minus damit nur noch auf 5,00 Prozent. Ob die jüngste Erholung jedoch nachhaltig ist, muss sich erst noch zeigen. Am Donnerstag ging es dagegen letztlich um 6,70 Prozent abwärts auf 1,95 CAD.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com, mantinov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clara Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung