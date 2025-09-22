Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 85,57 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 445 auf 520 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bewertung des Versicherers erscheine grundsätzlich angemessen, schrieb Philip Kett in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der Neubewertung der Konkurrenz im Jahresverlauf erscheine sie allerdings nicht mehr so außer der Spur wie noch vor einem Jahr./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
