Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 87,32 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 445 Franken belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
445,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
571,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-22,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
571,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,18%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
542,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
