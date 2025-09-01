Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 88,67 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 490 auf 500 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Kamran M Hossain erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für das operative Ergebnis des Finanzkonzerns 2025 um vier Prozent. Für die Jahre 2026 bis 2028 schraubte der Experte die Prognosen zudem um ein bis zwei Prozent nach oben./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST
Zusammenfassung: Zurich Insurance Underweight
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
500,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
573,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-12,83%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
573,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,83%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
542,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
