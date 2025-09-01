DAX 23.487 -2,3%ESt50 5.291 -1,4%Top 10 Crypto 15,74 +3,2%Dow 45.141 -0,9%Nas 21.160 -1,4%Bitcoin 95.108 +2,1%Euro 1,1647 -0,5%Öl 69,12 +1,4%Gold 3.526 +1,4%
Zurich Insurance Aktie

612,80 EUR -4,60 EUR -0,75 %
STU
573,60 CHF -4,20 CHF -0,73 %
SWX
Marktkap. 88,67 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

JP Morgan Chase & Co.

Zurich Insurance Underweight

18:36 Uhr
Zurich Insurance Underweight
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
612,80 EUR -4,60 EUR -0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 490 auf 500 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Kamran M Hossain erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für das operative Ergebnis des Finanzkonzerns 2025 um vier Prozent. Für die Jahre 2026 bis 2028 schraubte der Experte die Prognosen zudem um ein bis zwei Prozent nach oben./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Underweight

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
500,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
573,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-12,83%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
573,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,83%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
542,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

18:36 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
07.08.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
16.07.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

