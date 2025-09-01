JP Morgan Chase & Co.

Zurich Insurance Underweight

18:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 490 auf 500 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Kamran M Hossain erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für das operative Ergebnis des Finanzkonzerns 2025 um vier Prozent. Für die Jahre 2026 bis 2028 schraubte der Experte die Prognosen zudem um ein bis zwei Prozent nach oben./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland