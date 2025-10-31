DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,80 +2,3%Nas23.724 +0,6%Bitcoin94.832 +1,4%Euro1,1525 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.997 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
So funktionieren Aktienanleihen So funktionieren Aktienanleihen
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Versicherungsaktien nach Scor-Zahlen unter Druck

31.10.25 18:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
35,00 EUR -0,20 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
26,83 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
87,75 EUR 2,30 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FUCHS SE
31,00 EUR 0,90 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
61,30 EUR 3,90 EUR 6,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
537,20 EUR -8,00 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
83,80 EUR -3,44 EUR -3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SCOR SE Prov. Regpt.
26,32 EUR -3,54 EUR -11,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
146,60 CHF -2,85 CHF -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
559,00 CHF -9,80 CHF -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben sich mit Verlusten aus einer ereignisreichen Woche verabschiedet. Nach dem leichten Stimmungsdämpfer für die Zinssenkungshoffnungen in den USA unter der Woche, waren zum Monatsultimo schwache Wirtschaftsdaten aus China nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Dazu dürften sich einige Marktteilnehmer vor dem Wochenende vorsichtig positioniert haben.

Wer­bung

Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 23.958 Punkte und rutschte erstmals seit knapp zwei Wochen wieder unter die 24.000er Marke. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,7 Prozent auf 5.662 Punkte nach unten. Im späten Handel wurde die Stimmung auch davon etwas belastet, dass die US-Börsen trotz starker Quartalszahlen von Amazon und Apple nur wenig zulegten und von frühen Hochs wieder zurückkamen.

Am Anleihemarkt ging es am Tag nach den durch die EZB bestätigten Leitzinsen unter kleinen Schwankungen seitwärts mit Kursen und Renditen. Neue Oktober-Preisdaten aus der Eurozone sorgten kaum für Impulse. Die EU-Inflation wurde mit 2,1 Prozent exakt wie erwartet gemeldet, minimal niedriger als im Vormonat und knapp über dem Ziel der EZB von 2,0 Prozent. Die Kernteuerung blieb bei 2,4 Prozent. Die Preisdaten zeigten, dass die EZB gut positioniert sei, hieß es im Handel.

Am Devisenmarkt setzte sich die Erholung des Dollars nach dem jüngsten US-Zinssignal fort, der Euro kam auf 1,1528 Dollar zurück.

Wer­bung

Quartalszahlen bewegen Kurse

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt machten wieder Unternehmenszahlen die Kurse, auch wenn die Zahlenflut zum Wochenausklang abebbte.

In Paris verloren Saint-Gobain nach dem Zahlenausweis 3,5 Prozent. Der Baukonzern hat wegen eines schwächelnden Nordamerika-Geschäfts etwas weniger umgesetzt als im Vorjahr.

Europaweit für schwache Kurse im Versicherungssektor sorgte die französische Scor, deren Kurs um knapp 13 Prozent einbrach. Der Stoxx-Subindex der Versicherer war mit einem Minus von 1,9 Prozent das Tagesschlusslicht. Bemängelt wurde, dass der Scor-Gewinn im Quartal vor allem davon profitiert habe, dass es weniger Naturkatastrophen gegeben habe. Auch mit Blick auf die aktuellen Verwüstungsspuren von Hurrikan Melissa in der Karibik dürfte das einige Anleger verunsichert haben. Im DAX verloren Allianz 2,2 Prozent, Hannover Rück und Munich Re je 2,0 Prozent. Im MDAX verbilligten sich Talanx um 2,0 Prozent. In Zürich gaben Swiss Re um 1,9 und Zurich Insurance um 1,7 Prozent nach.

Wer­bung

In Wien schnellte der Kurs von Erste Group Bank um 5,5 Prozent nach oben, nachdem die Bank nicht nur besser als erwartete Zahlen für das dritte Quartal vorlegt, sondern auch die Prognose angehoben hatte.

Im DAX ging es für die Bayer-Aktie um 0,3 Prozent nach oben. Sie war im späten Geschäft am Vortag plötzlich unter Druck geraten und hatte 2,5 Prozent eingebüßt. Marktteilnehmer vermuteten dahinter ein Gerichtsurteil in den USA, das zu Ungunsten von Bayer ausfiel. Bayer selbst hatte darüber kurz nach Handelsende am Donnerstag informiert. Ein US-Berufungsgericht hat eine erstinstanzliche Entscheidung wieder aufgehoben, in der Bayer von Schadenersatz und Strafschadenersatz in Höhe von insgesamt 185 Millionen Dollar freigesprochen worden war.

Der Schmierstoffhersteller Fuchs verdiente dank einer etwas besseren Entwicklung in Asien und Amerika im dritten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen überraschend mehr als von Analysten erwartet. Die Aktie verteuerte sich um 1,2 Prozent.

Kion, die am Vortag noch verhalten positiv auf den Geschäftsbericht reagiert hatten, legten stark um 6,9 Prozent zu. Für den Gabelstaplerhersteller und Anbieter von Lagerautomatisierung gab es positive Analystenkommentare. Die LBBW erhöhte die Empfehlung auf Kaufen und sprach von einem soliden Quartal. Die Absatzmärkte erholten sich und die Restrukturierung komme voran. Von der Deutschen Bank und der UBS kamen höhere Kursziele für Kion.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.662,04 -0,7% +16,4%

Stoxx-50 4.754,45 -0,6% +11,0%

Stoxx-600 571,89 -0,5% +13,2%

XETRA-DAX 23.958,30 -0,7% +21,1%

FTSE-100 London 9.760,06 k.A. +17,4%

CAC-40 Paris 8.121,07 -0,4% +10,5%

AEX Amsterdam 971,46 -1,0% +11,7%

ATHEX-20 Athen 5.029,87 -0,5% +41,7%

BEL-20 Bruessel 4.902,37 -0,8% +15,9%

BUX Budapest 107.319,91 +0,3% +34,9%

OMXH-25 Helsinki 5.480,84 -0,8% +28,1%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.971,52 k.A. +10,2%

OMXC-20 Kopenhagen 1.508,30 -0,9% -27,6%

PSI 20 Lissabon 8.426,96 -0,2% +32,4%

IBEX-35 Madrid 16.032,60 -0,0% +38,3%

FTSE-MIB Mailand 43.175,32 -0,1% +26,4%

OBX Oslo 1.525,59 +0,4% +14,3%

PX Prag 2.396,59 +0,9% +35,0%

OMXS-30 Stockholm 2.767,07 -0,6% +12,1%

WIG-20 Warschau 2.987,33 -1,4% +38,2%

ATX Wien 4.808,16 +1,3% +29,6%

SMI Zuerich 12.234,50 -0,6% +6,1%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:10 % YTD

EUR/USD 1,1523 -0,4% 1,1568 1,1565 +11,7%

EUR/JPY 177,65 -0,4% 178,28 178,21 +9,5%

EUR/CHF 0,9266 -0,1% 0,9274 0,9274 -1,2%

EUR/GBP 0,8780 -0,2% 0,8795 0,8796 +6,3%

USD/JPY 154,16 +0,0% 154,10 154,09 -2,0%

GBP/USD 1,3124 -0,2% 1,3153 1,3148 +5,1%

USD/CNY 7,1060 +0,2% 7,0935 7,0955 -1,6%

USD/CNH 7,1247 +0,2% 7,1111 7,1137 -3,1%

AUS/USD 0,6534 -0,3% 0,6552 0,6551 +5,9%

Bitcoin/USD 108.730,05 +0,8% 107.884,75 107.668,30 +13,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,85 60,57 +0,5% 0,28 -16,3%

Brent/ICE 65,05 65,00 +0,1% 0,05 -14,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.984,62 4.038,08 -1,3% -53,46 +53,2%

Silber 48,55 49,02 -1,0% -0,47 +69,4%

Platin 1.367,85 1.392,94 -1,8% -25,09 +59,0%

Kupfer 5,11 5,10 +0,1% 0,01 +24,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 13:33 ET (17:33 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Allianz und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
10:31Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:31Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen