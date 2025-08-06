DAX 24.321 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.150 +1,6%Euro 1,1648 -0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.377 +0,2%
Zurich Insurance Aktie

615,60 EUR +0,20 EUR +0,03 %
STU
584,60 CHF +6,20 CHF +1,07 %
SWX
Marktkap. 85,99 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 515 Franken belassen. Analyst Will Hardcastle sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk des Versicherers. Zudem seien die Aussagen zu Farmers positiv. Für das restliche Jahr werde nun ein mittleres bis hohes einstelliges prozentuales Wachstum für die gebuchten Bruttobeiträge der Tochter erwartet./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
515,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
589,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-12,65%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
584,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,91%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
541,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

12:01 Zurich Insurance Sell UBS AG
16.07.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
15.07.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
14.07.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.07.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
mehr Analysen

