Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 85,99 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 515 Franken belassen. Analyst Will Hardcastle sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk des Versicherers. Zudem seien die Aussagen zu Farmers positiv. Für das restliche Jahr werde nun ein mittleres bis hohes einstelliges prozentuales Wachstum für die gebuchten Bruttobeiträge der Tochter erwartet./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Sell
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
515,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
589,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-12,65%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
584,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,91%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
541,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
